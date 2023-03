Sulla neve con i campioni paralimpici Martina Caironi, Edy Romeo E Alessandro Ossola

Principianti ed esperti di sci e snowboard con disabilità si sono dati appuntamento nel comprensorio di Pila sabato 11 e domenica 12 marzo per un evento dedicato allo sport e all’innovazione. Durante il weekend, i partecipanti hanno testato gratuitamente la protesi di ultima generazione ProCarve di Ottobock, sviluppata per gli sport invernali e anche per altri sport come il wakeboard.

Nel corso di entrambe le giornate erano presenti maestri di sci e snowboard certificati per assistere i partecipanti e dare loro consigli, oltre ai tecnici ortopedici che si sono occupati di preparare e settare la protesi sportiva ProCarve utilizzata per la prova. Inoltre, i partecipanti sono stati affiancati anche da tre atleti paralimpici: la due volte medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Martina Caironi, l’ex nazionale di sci paralimpico Edy Romeo e Alessandro Ossola (nella foto), finalista dei 100 metri alle Paralimpiadi Tokyo 2020 e grande appassionato di snowboard.

Tre ospiti d’eccezione, testimonials Ottobock, che hanno accompagnato gli utenti intervenuti durante il weekend, condividendo con loro tutta la propria esperienza nell’utilizzo della protesi, riguardo ai movimenti più efficaci da effettuare nelle discese. Sport e tecnologia sono stati i protagonisti di due giornate intense nelle quali i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova con un ausilio in grado di facilitare le loro discese sulla neve.

Alessandro Paoletti, Mktg & Sales Manager Prosthetics di Ottobock: “Lo sport è inclusione ed è un diritto di tutti! In questo weekend abbiamo cercato di trasmettere motivazione e positività nei confronti di uno stile di vita attivo, sociale e accessibile, mettendo a disposizione componenti ad alta tecnologia, ma soprattutto grazie alle persone che hanno partecipato e che si sono messe alla prova sulle piste da sci e ai nostri Ambasciatori, sempre impegnati in prima linea nel coinvolgimento di opinione pubblica e istituzioni in tema di diritti e diversità”.

COME FUNZIONA IL PROCARVE?

Gli ammortizzatori ad alte prestazioni integrati gestiscono i movimenti di flessione ed estensione degli utenti con amputazioni transtibiali o transfemorali e con disarticolazione di ginocchio. In considerazione dei cicli di movimento simili il ProCarve è indicato per numerosi sport di pattinaggio e di scivolamento come, ad esempio, il wakeboard e lo sci nautico. Per un sostegno ottimale, sia in inverno che in estate.

Grazie alle potenti e robuste unità ammortizzanti nel piede e nell'articolazione di ginocchio, il ProCarve supporta in modo mirato i movimenti. L'ammortizzazione nella direzione di flessione viene regolata tramite la pompa ad alta pressione in dotazione, mentre l'ammortizzazione di ritorno successiva alla compressione viene regolata tramite la vite di di registrazione sull'ammortizzatore idraulico, entrambi in base al peso corporeo e allo stile dell’utente.