L’Associazione Parkinson Valle d’Aosta propone un nuovo percorso di psicoterapia

Giovedì 16 marzo dalle ore 16.00, presso la Cittadella dei Giovani di Aosta avrà inizio un percorso di psicoterapia di 2 incontri al mese, per un totale di 8 incontri, per le persone colpite dal morbo di Parkinson e per i familiari e/o caregivers organizzato dall’Associazione Parkinson Valle d’Aosta.

Le malattie croniche e degenerative hanno un importante impatto sul benessere psicologico, sia di chi ne è colpito che dei familiari e congiunti che se ne prendono cura, i cosiddetti “caregivers”. Per le persone colpite da malattie degenerative, numerosi studi hanno evidenziato la maggiore incidenza di disturbi d’ansia e dell’umore rispetto al campione normativo.

La sofferenza riguarda in particolare la frattura della propria identità, la sensazione di non avere il controllo, la percezione di una diminuzione della propria efficacia personale, la flessione dell’autostima, la paura per il futuro. Per quanto riguarda invece i “caregivers“, affiancare una persona cara che soffre di patologie croniche importanti, in particolare se degenerative, facilita la possibilità di trovarsi ad avvertire il così detto ‘burden caregiver’, cioè il “peso dell’assistenza”.

Chi affianca e accudisce una persona cara, può infatti andare incontro a un possibile disagio psicologico che porta ansia, depressione o anche malessere fisico e che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità della vita e che può assumere le caratteristiche di un vero e proprio burn out. Il burn out non si verifica necessariamente in tutte le situazioni in cui una persona si trovi a dover accudire qualcuno del nucleo familiare, ma è bene comunque attrezzarsi sempre per prevenirlo.

È facendo seguito a tali presupposti che l’Associazione Parkinson VdA “in collaborazione con le psicoterapeute esperte in neuropsicologia Valentina Volpi ed Erica Farinet, che si occuperanno di facilitare rispettivamente il gruppo dei familiari e quello delle persone affette da patologia, ha messo a punto un piano di supporto psicoterapeutico e di accompagnamento sia dei malati che dei familiari, in modo da fornire loro degli strumenti, quasi una ‘cassetta degli attrezzi’ per vivere con minore peso quanto comportato dalla malattia cronica e dalla sua assistenza” dichiara la presidente dell’Associazione Parkinson VdA Federica Cortese.

Infatti l’organizzazione del percorso prevede lo svolgimento contemporaneo di un gruppo rivolto ai malati e di uno rivolto ai caregivers, in modo che ognuno possa avere uno spazio specifico per elaborare la situazione, avere indicazioni utili per la gestione dei cambiamenti, della relazione con il proprio congiunto e delle eventuali difficoltà. Il percorso di supporto psicologico prenderà avvio giovedì 16 marzo 2023 alle 16.00 e si comporrà di otto incontri di 1 ora e mezza ciascuno, con cadenza di 2 incontri al mese che si svolgeranno presso la Cittadella dei Giovani di Aosta.

Per info e iscrizioni: Associazione Parkinson Valle d’Aosta e- mail: ass.parkinsonvda@gmail.com - cell. 320 7098417 c/o Centro Servizio Volontariato della Valle d’Aosta Via Xavier de Maistre, 19 Facebook: @Parkinsonvda – Instagram: @parkinson_vda