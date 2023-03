Dopo la santa Messa salgono sul pulpito i Carabinieri

A seguito di alcuni tentativi di truffe in danno di anziani verificatesi la scorsa settimana sono ripresi gli incontri informativi rivolti alle fasce di popolazione più esposte a questa tipologia di reati. Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, in stretto coordinamento con il Gruppo Carabinieri e la Diocesi di Aosta, ha continuato a ripreso ad incontrare i numerosi fedeli, questa volta quelli delle Parrocchie di Quart e Fènis. Gli incontri sono avvenuti, infatti, nella mattinata e nella serata di domenica 12 marzo 2023, presso la Chiesa rispettivamente di Sant’Eusebio e di San Maurizio, a margine delle Celebrazioni Eucaristiche.

Nell’occasione, il Magg. Alberto Cavenaghi ha illustrato a circa duecentoventi fedeli, tra cui molti anziani, alcuni utili consigli a tutela della sicurezza dei cittadini, per evitare di incorrere in truffe e furti in abitazione, fenomeni criminali ormai sempre più diffusi, messi in atto da veri e propri criminali professionisti anche nell’ultimo periodo, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione. Al termine degli incontri sono stati, altresì, messi a disposizione dei numerosi ed attenti fedeli alcuni foglietti illustrativi pieghevoli, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, secondo le linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione delle truffe e dei furti in casa, incentrati sui concetti di prudenza, diffidenza e affidamento ai rappresentanti delle Istituzioni, in caso di dubbi o necessità sempre a disposizione dei cittadini e raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

Un’attenzione particolare è stata posta dall’Ufficiale nel sensibilizzare i fedeli circa l’attualità di questo fenomeno criminale, rispetto ai recenti numerosi tentativi di truffa messi a segno nel territorio regionale, sventati grazie all’intervento dei Carabinieri ed alla prontezza di quasi tutti gli anziani interessati dall’odioso crimine, che nello specifico erano già stati informati preventivamente dai militari dell’Arma, attraverso analoghi incontri frontali e tramite l’ampia campagna informativa, svolta nel corso degli ultimi due anni dai Comandi dipendenti dal Gruppo Carabinieri di Aosta, tramite la distribuzione dei foglietti illustrativi pieghevoli e l’affissione di locandine in tutti gli uffici pubblici, in quelli aperti al pubblico, nonché nei luoghi di abituale ritrovo della società valdostana.

12 Marzo 2023 S. Messa delle ore 10.30. Chiesa di Sant’ Eusebio di Quart. Il Magg. Alberto Cavenaghi illustra a circa 100 fedeli consigli ed accor - gimenti per non rimanere vittime di truffe e furti in abitazione.

12 Marzo 2023 S. Messa delle ore 18.30. Chiesa di San Maurizio di Fènis. Il Magg. Alberto Cavenaghi illustra a circa 120 fedeli consigli ed accorgimenti per non rimanere vittime di truffe e furti in abitazione