Manes 'ascoltiamo presidente Mattarella per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti'

"Il Governo e Parlamento ascoltino le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando sottolinea la sempre più urgente necessità di un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico”. E' l'appello del Deputato della Valle d'Aosta considerando i continui naufragi nel mediterraneo.

Per il Deputato della Valle d’Aosta, l’Unione Europea “deve assumersi, concretamente, laresponsabilità di governare il fenomeno migratorio, solo così, tale fenomeno potrà esseresottratto ai trafficanti di esseri umani. Le politiche migratorie non possono e non devono diventare scontro ideologico, devono essere affrontate con serietà tramite un tavolo comune europeo in cui la priorità non sia scaricare il problema a uno stato membro o unaltro, ma, bensì il bene di ogni essere umano".

E' necessario conclude Manes "far sedere a questo tavolo anche le ONG, al fine di garantire a tutti i soggetti pari dignità, ma soprattutto dare la possibilità di chiarirsi in maniera puntuale e costruttiva, evitando il continuo stillicidio di posizionamento spesso e volentieri non solo ideologico".