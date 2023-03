La bourse d'études francophone a été remise à Antonino Trovato

C'est Antonino Trovato, 16 ans, élève de la classe troisième de l'institution scolaire "Regina Maria Adelaide" d'Aoste, qui a remporté la bourse pour la formation francophone, instituée par le Conseil de la Vallée avec la collaboration de Fondazione Intercultura. La bourse a été remise aujourd'hui, mardi 14 mars 2023, par le Président Alberto Bertin, les Vice-Présidents Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani, le Conseiller Secrétaire Luca Distort et les représentants de Fondazione Intercultura, Marco Milighetti et Laura Brunazzetto.

La subvention, de la valeur de 6.000 euros, permettra à Antonino de séjourner pendant une année en France, où il sera accueilli par une famille et où fréquentera la quatrième année du Lycée pendant l'année scolaire 2023-2024; il participera aussi aux différentes activités extra-scolaires et pourra compter sur une assistance permanente de la part des correspondants locaux d'Intercultura.

«Cette année aussi - rappelle le Président Alberto Bertin - pour les Journées de la Francophonie, le Conseil de la Vallée a misé sur la formation des jeunes: favoriser le développement de leurs compétences internationales, en tenant compte du particularisme francophone de la Vallée d’Aoste, c'est un enjeux majeur qui pourra les aider dans leur vie future.»

Passionné de culture et de jeu d'échecs, Antonino Trovato s'attend «à vivre une expérience unique. Je suis très content de passer une année à l'étranger: j'aurai la possibilité de connaître un nouveau Pays, d'interagir avec des jeunes de mon âge ayant une culture différente de la mienne, d'approfondir mes connaissances linguistiques et développer des capacités d'adaptation, qui pourront être très utiles pour ma croissance personnelle.»