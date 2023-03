Cecilia Lazzarotto entra nella Direzione nazionale del PD

“Per la prima volta, dalla nascita del nostro partito, oltre al segretario regionale, ci sarà un altro membro valdostano che potrà portare a Roma le istanze e le necessità della nostra Regione presso il massimo organo di indirizzo politico del nostro Partito”, si legge in una nota che fa riferimento alla nomina della consigliera comunale di Aosta, Cecilia Lazzarotto, quale membro della Direzione nazionale del PD.

La nota analizza poi le posizioni del PdVdA alla situazione politica valdostana. In particolare segreteria del PD VdA prende atto, finalmente, della risoluzione della crisi che si è trascinata per troppo tempo, augurando buon lavoro alla nuova Giunta Testolin, al nostro Assessore Jean Pierre Guichardaz che, oltre a confermare le deleghe alla Cultura, assomma anche le competenze del Sistema educativo e delle Politiche per le relazioni intergenerazionali e al Consigliere del gruppo FP-PD, Andrea Padovani, che assume la Presidenza della V Commissione permanente, Servizi sociali”.

Quanto alle recenti polemiche in relazione alla mancata rappresentanza di genere nella Giunta regionale, “appare evidente – si legge ancora - che il problema esiste e non può essere nascosto. Allo stato attuale non è stato possibile garantire la presenza femminile in Giunta per oggettive difficoltà ma ciò impone a tutti la necessità di procedere celermente affinché si possa quanto prima risolvere la questione”.

Il PD VdA ritiene che “la riforma elettorale con la necessaria previsione della preferenza di genere e l’obbligo di entrambi i generi in Giunta non sia più rinviabile e debba diventare la priorità di questo governo; ricordando come una proposta in tal senso fosse già stata avanzata dal Partito nel giugno dello scorso anno e trasmessa alle forze politiche presenti in Regione senza alcuna risposta”.

Il PD VdA annuncia, per la prossima settimana, la convocazione della Direzione regionale al fine di ottenere un mandato pieno per presentare in Consiglio regionale una proposta di legge finalizzata “a superare la preferenza unica con la preferenza di genere, all’inserimento obbligatorio di entrambi i generi in Giunta e la reintroduzione di un sistema di alleanze preventive con premio di maggioranza per una maggiore stabilità del sistema chiedendo ai propri eletti di ricercare un’ampia convergenza in Consiglio regionale e approvare una nuova legge entro la fine del corrente anno”.