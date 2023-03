Concluso contenzioso UilTuCs e Carrefour

"Per i comportamenti antisindacali assunti dall’ex Direttore del Carrefour, secondo la UILTuCS valdostana, la quale ha improntato una causa legale contro il Super Mercato di Pollein, su proposta del Giudice, si è giunti ad un accordo tra le Parti". Raffaele Statti, segretario UilTucs VdA, spiega così le origini del contenzioso

Tra le questioni sollevate dal sindacato, la più grave è stato il trasferimento di un rappresentante sindacale aziendale (R.S.A.) della UILTuCS, in un reparto in cui il lavoratore non aveva competenze, emarginato nel supermercato e, di fatto, demansionato e privato delle prerogative dell’attività sindacale.

Dal 1° Aprile, il delegato R.S.A verrà collocato al reparto adiacente occupato in precedenza.

"L’ accordo - aggiunge Statti - è stato facilitato in quanto, con il sorgere del contenzioso, l’azienda aveva trasferito a Torino il Direttore, modificando il clima insostenibile nell’ambiente di lavoro".

Un clima palesato attraverso comunicati, articoli di cronaca dei giornali locali, assemblee dei Lavoratori.

L’esito di questa vicenda ha generato soddisfazione tra i dirigenti, gli iscritti all’organizzazione e simpatizzanti della UILTuCS non solo per la conclusione positiva del contenzioso, ma "in quanto - conclude Statti - viene affermato il ruolo del sindacato nei luoghi di lavoro nel compito di tutela e salvaguardia dei lavoratori e la disponibilità alla collaborazione tra le Parti con l’obiettivo comune di favorire gli interessi delle Lavoratrici, dei Lavoratori, delle imprese".