Di Marco Mancini

“In questo tempo, ci ha aiutato a capire quanto il Vangelo sia attraente, persuasivo, capace di rispondere ai tanti interrogativi della storia e ad ascoltare le domande che affiorano nelle pieghe dell’esistenza umana. Ci ha insegnato a uscire, a stare in mezzo alla strada e soprattutto ad andare nelle periferie, per capire chi siamo. Possiamo conoscere davvero noi stessi solo guardando dall’esterno, da quelle prime periferie che sono i poveri”. Lo scrive il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nel messaggio di auguri a Papa Francesco per i dieci anni di pontificato.

“Vogliamo esprimerLe – ha aggiunto – la nostra gratitudine per aver accolto l’eredità di Benedetto XVI e per averci accompagnato, a partire dall’Anno della Fede, incoraggiandoci a vivere da cristiani nelle tante contraddizioni, sfide e pandemie di questo mondo. Con l’impegno a tracciare insieme sentieri di pace, perché solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali”.

Al Papa sono arrivati anche gli auguri dei Vescovi europei. “Il nostro augurio – scrive il CCEE - si fa riconoscenza per gli insegnamenti, la testimonianza di vita evangelica e la paternità spirituale con cui ci guida, e per il Suo ampio e diffuso magistero europeo”.

“La ringraziamo – si legge ancora nel messaggio dell’Arcivescovo Grusas , capo dei vescovi europei - per il Suo incoraggiamento a non cadere nello sconforto e nella rassegnazione e perché continua ad accompagnarci nella delicata missione di annunciare Cristo e di aiutare l’Europa a ritrovare il volto sempre giovane di Gesù e della sua sposa, riscoprendo i valori cristiani che sono alla base della sua identità europea”.

Al Papa infine il grazie per non aver mai smesso di chiedere la pace per l’Ucraina e “di pregare per le vittime di questo conflitto”.