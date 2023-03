Renaissance Valdôtaine si evolve e conferma alla guida Girardini

In piedi a sinistra Giovanni Girardini

“Abbiamo confermato i principi costitutivi che ci hanno sempre guidati, tra cui la trasparenza, la partecipazione, la solidarietà e la responsabilità”. Giovanni Girardini, confermato alla presidente del partito, ribadisce la linea politica e rimarca “volontà di dialogare con tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche, religiose o sociali, per costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità”.

Renaissance non pone veti verso nessuna controparte politica o civica che sia “disposta ad un dialogo costruttivo e centrato sul bene della Regione, mantenendo a distanza le forze estremiste perché troppo distanti dal nostro pensiero comune”.

Nel corso dell’Assemblea stato illustrato il lavoro svolto dagli eletti in Consiglio Comunale ad Aosta: Roberta Carla Balbis, Cristina Dattola, Eleonora Baccini ed il Presidente stesso. Per supportare ulteriormente gli impegni futuri è stato creato un nuovo gruppo di lavoro che sarà impegnato a coordinare e gestire le attività del movimento, con l’obiettivo - si legge in una nota - di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nell’operato.

“Siamo orgogliosi – commenta ancora Giovanni Girardini - di poter contare sui membri storici del nostro movimento politico, che hanno dimostrato il loro impegno, la loro passione, e confermato la voglia di partecipare a un cambiamento e a un miglioramento della società. Inoltre, siamo felici di accogliere i nuovi iscritti, che si sono uniti a noi con entusiasmo e voglia di fare la differenza. Vogliamo sottolineare che le iscrizioni al movimento sono aperte a tutti, senza alcuna distinzione, e che il movimento politico è a disposizione di tutte le persone che vogliano esporre problematiche meritevoli di attenzione su tutto il nostro territorio e soprattutto accoglie nuove adesioni, sia di simpatizzanti che di persone che vogliano concretamente mettersi a disposizione e contribuire a una rinascita della nostra comunità".

Girardini si dice infine convinto "che solo attraverso la collaborazione, la partecipazione e il dialogo possiamo costruire un futuro migliore per tutti. Continueremo a lavorare con impegno, dedizione e determinazione, ascoltando le vostre esigenze e le vostre necessità, cercando soluzioni concrete e innovative per migliorare la qualità della vita delle persone”.