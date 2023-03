“Serve subito un patto per industria, crescita e sviluppo sostenibile”

Il 23 marzo abbiamo organizzato una grande iniziativa in cui lanceremo la proposta di un patto per l’industria, la crescita e lo sviluppo sostenibile. Bisogna scegliere in modo concertato i settori industriali strategici su cui puntare per rilanciare produzioni e posti di lavoro, superando per le aziende il criterio degli aiuti a pioggia con i quali abbiamo affrontato la crisi pandemica e la crisi energetica.

Stiamo facendo pressing per aprire un confronto con il governo sui temi della crescita, del contrasto all’inflazione, con la piena rivalutazione di pensioni e salari. La Mia ci sembra un progetto ancora molto fumoso, pieno di contraddizioni. La ministra del Lavoro Calderone farebbe bene a convocare un apposito incontro con il sindacato. Il reddito di cittadinanza va cambiato, non smantellato. Abbiamo bisogno di un sussidio universale a sostegno di milioni di famiglie in povertà, migliorandone la struttura delle prestazioni sia per le persone non occupabili sia per chi è potenzialmente in grado di accedere al mercato del lavoro. (…)