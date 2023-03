ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE PUITS ABYSSAL DE LA MISÉRICORDE DE DIEU

Jésus est présent au coeur de nos vies. Il se tient au bord du puits de nos vice pour nous donner l'eau vive qui jaillit du puit profond de sa miséricorde. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine est le signe que "l'espérance ne déçoit pas" et que chaque personne, peu importe sa condition a du prix devant le Seigneur.



1. LA SYMBOLIQUE DE L'EAU.

Le quatrième Évangile est riche de symboles. Le symbole le plus éclatant est l'eau. Le premier signe qu'il opère aux noces de Cana est la transformation de l'eau réservée aux ablutions en vin qui donne le sens à la fête (Jn2,1-11). Dans l'entretien avec Nicodème, Jésus parle de la nouvelle naissance dans l'eau et l'Esprit (Jn3,6). L'expérience de la femme samaritaine qui transforme radicalement sa vie marquée par la dispersion et la dissolution, s'opère au bord du puit de Jacob (Jn4,5-42). Jésus, fatigué par le voyage à la sixième heure est assis près du puits. À ce moment là arrive une femme samaritaine. C'est Jésus qui ouvre le dialogue en exprimant son besoin. Il dit: "Donne-moi de l'eau". Dans ce récit qui a la forme littéraire dialectique, dominent le verbe "boire" et le substantif "eau". Le verbe "manger" vient 3 fois, le Verbe "boire" 6 fois et l'eau vient 8 fois.

L'eau vive que Jésus donne qui est sa vie est fondamentale pour la purification de nos péchés et la guérison de nos paralysies. Le paralytique qui croupissait à côté de la piscine de Béthesda est guéri par Jésus (Jn5,6-9). Jésus invite à tous les assoiffés du sens de la vie de s'approcher de lui afin qu'il boive. L'Esprit saint qui procède du Père et du Fils est le fleuve d'eau vive (Jn7, 37-38) qui coule dans le sein du croyant.

L'aveugle-né reçoit la guérison en obéissant à Jésus qui l'envoit à se laver dans la piscine de Siloè (Jn9,7). Le signe qui complète le dernier repas pascal est le lavement des pieds souillés des apôtres (Jn13,5). Tous ces signes d'eau revoient au signifié, à l'heure où Jésus nous donne sa vie entière sur la croix. L'évangéliste précise que les soldats ne brisent pas les jambes de Jésus, mais un soldat lui perce le côté et il sort aussitôt du sang et de l'eau (Jn19,34) qui signifient la vie dans l'Esprit et dans l'eucharistie. Revenant à l'Évangile de ce dimanche, la femme samaritaine reçoit le vrai baptême à ce lieu sans s'y attendre, car la miséricorde de Dieu est infinie.

2.DIEU A SES TEMPS ET SES SAISONS POUR NOUS SAUVER

Le Verbe fait chair est avec nous et agit pour nous, même si nous avons l'impression d'être seuls dans le désert de l'existence comme fut le cas du peuple de Dieu. Toutefois,

ce que nous observons dans l'Évangile du jour, ce n'est pas la femme samaritaine qui de son gré vient rencontrer Jésus. Par ailleurs, elle ne le connaissait pas. Elle est étrangère sur le plan culturel et cultuel, marginalisée par sa condition féminine. Alors que la femme venait puiser de l'eau dans ce puits de Jacob, peut-être pour ses maris, la miséricorde de Dieu incarnée dans l'homme fatigué du voyage, l'attendait pour lui donner l'eau vive qu'aucun homme pouvait lui offrir.

L'évangéliste souligne qu'il était à la sixième heure quand la femme trouve Jésus près du puits. La sixième heure renvoit à l'heure de la crucifixion de Jésus pour notre salut. La femme fait une expérience d'être seule avec Dieu seul dans un rapport intime du je-Tu, sans le savoir.

La condition de vie de la femme est misérable, mais Jésus ne la juge pas. Il ne lui donne pas une leçon morale sur la façon de se conduire. Il la traite avec délicatesse en utilisant un langage simple que la femme pouvait comprendre. "Femme donne-moi à boir"! "Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boir". "Va et appelle ton mari".

Saint Augustin, dans sa lecture allégorique considère la femme comme "figure de l'Église non encore justifiée, mais déjà sur le point de le devenir. Car cette justification est l'oeuvre de la parole. Elle vient dans l'ignorance de ce qu'était Jésus; elle le trouve, il entre en conversation avec elle".

3. LA MÉTHODOLOGIE DE JÉSUS ET LA CONVERSION DE LA FEMME.

Le texte suit un rythme progressif. Il y a la fatigue du genre humain dans la fatigue de Jésus, l'arrivée d'une femme solitaire à cette heure délicate, la demande de l'eau à une femme appartenant à un peuple idolâtre, la promesse de l'eau vive à la femme. La méthode de Jésus dans sa révélation est celle de l'abaissement. En s'adressant à la femme, Jésus utilise un langage d'une part délicat et d'autre part embarassant, surtout quand il lui dit: "Appelle ton mari". Elle est la première bénéficiaire de la révélation que Jésus est "Je Suis".

Avec cette expérience qui change complètement la femme, elle ne peut plus se taire. Elle est libérée de son esclavage et court dans les rues de la cité sans peur en criant avec éclat de joie, le sourire aux lèvres mêlé des larmes d'émotion:"Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est ce pas lui le Messie"?

Le puits de Jacob peut être le confessionale.

Combien de personnes sont libérées quand le ministre du sacrement impose les mains sur le pénitent en prononçant les saintes paroles d'absolution, et y laissent la cruche de leurs péchés pour annoncer la Bonne Nouvelle! Le temps, le lieu, tout en Jésus est "kairos" pour l'homme.

Jésus est le véritable puits inépuisable, le fond sans fond de l'amour de Dieu. La femme en face de ce puit de la miséricorde peut désormais adorer Dieu en esprit et en vérité.

4. PRIÈRE DE DEMANDE D'EAU VIVE.

Jésus, Fils du Dieu vivant,

viens inonder de ton eau vive, nos coeurs assoiffés.

Libère-nous de la cruche de la cupidité, de la vanité pour devenir témoin de la vérité et de la charité.

Toi l'espérance des hommes, ne nous juges pas selon nos offenses.

Donne-nous la sagesse assise près de toi pour percevoir ta présence.

Que ta miséricorde soit sur nous comme notre espoir est en toi. Amen







Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera