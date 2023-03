La Valle d’Aosta all’edizione 2023 della BMT a Napoli

Giovedì 16 marzo prenderà il via la XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo aperta a pubblico e operatori del settore, in programma a Napoli fino a sabato 18 marzo 2023, con la partecipazione dell’Assessorato tramite uno stand istituzionale personalizzato “Valle d’Aosta” anche aperto agli operatori turistici valdostani.

Gli operatori presenti avranno la possibilità di presentare la propria offerta nel contesto dello stand istituzionale della Valle d’Aosta e l’occasione di incontrare, durante i quattro workshop tematici (incoming, vacanza attiva, incentive e congressi e turismo sociale) 150 buyer, di cui 50 stranieri, selezionati dall’ENIT e provenienti da Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi, Belgio e Olanda Spagna, Portogallo, Russia, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, e Svizzera.

“La BMT di Napoli è una fiera alla quale la Regione Autonoma Valle d’Aosta partecipa da tre anni – sottolinea l’Assessore Giulio Grojacques - a dimostrazione della qualità dell’evento grazie alla selezione accurata degli espositori e dei buyer presenti. Quest’ultimi provengono sia da mercati già presidiati dalla struttura promozione del nostro assessorato sia da mercati che registrano numeri sempre maggiori di movimentazione turistica e quindi con un potenziale interessante. Promuovere il Prodotto Valle d’Aosta in occasione di Fiere e workshop è indispensabile sia per consolidare che per aumentare gli arrivi di turisti sul nostro territorio, ringrazio quindi i nostri operatori valdostani presenti all’evento ed auguro loro un proficuo lavoro.”