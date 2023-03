Uno scalatore genovese di 58 anni è morto questo pomeriggio all'ospedale Umberto Parini di Aosta dopo essere caduto per decine di metri da una cascata di ghiaccio a Cogne. L'incidente si è verificato in mattinata sulla cascata conosciuta come "Oceano polare".

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano con il 118. L'uomo è stato soccorso con il verricello e trasportato ad Aosta con l'elicottero della protezione civile. L'uomo è arrivato in ospedale in condizioni critiche.