“Una vita da social” fa tappa ad Aosta

E' partita da Sanremo, in concomitanza con il Festival della canzone italiana, la 10a edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato che toccherà 67 città sul territorio nazionale.

L’iniziativa, realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni e cofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è volta alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi connessi all’utilizzo della rete internet e quest’anno sarà integrata da momenti formativi che gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni realizzeranno insieme a personale del Servizio Polizia Stradale sul tema educativo “in strada come in rete”.

La tappa in questa Regione è programmata per domani 7 marzo ad Aosta, in Piazza Chanoux. La Polizia Postale incontrerà studenti, genitori e insegnanti a bordo di un truck lungo 18 metri e largo 5, allestito con un’aula didattica multimediale. Verranno trattati i temi della sicurezza online con un linguaggio semplice ma chiaro, adatto a tutte le fasce di età.Alle ore 10.30 il Questore della Valle d’Aosta, Carlo Musti, intratterrà brevemente le Autorità civili, militari e religiose a bordo del truck.

L’energia elettrica utilizzata per l’iniziativa proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate ed è fornita da CVA Energie, società di vendita del Gruppo CVA.