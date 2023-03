Oltre 150 Alpini valdostani in Assemblea

Si è svolta domenica 5 marzo 2023 nella splendida sala polivalente del Comune di Antey-Saint-André l’Assemblea dei delegati 2023 della Sezione Valdostana dell’ANA.

Più di 150 Alpini in rappresentanza di oltre 50 gruppi erano presenti alla riunione.

Dopo i saluti di rito, il Presidente Carlo Bionaz ha ringraziato per l’ospitalità il Sindaco Alpino Marco Poletto, e per la presenza il Presidente della Giunta Regionale Renzo Testolin, il Consigliere Segretario del Consiglio Regionale l’Alpino Luca Distort e tutti gli Alpini presenti in sala, successivamente il Presidente ha provveduto a consegnare la spilla al neocapogruppo di Sarre Valter Ferrère e il cappello norvegese alla neo Amica degli Alpini del Gruppo Aosta Stefania Pesci.

In seguito, si è provveduto alla nomina del Presidente dell’Assemblea (Mauro Gambaro), del segretario (Domenico Broglio) e di tre scrutatori (Ermes Pavese, Mauro Pepellin e Bruno Pallua).

A seguire il Presidente Carlo Bionaz ha letto la sua relazione morale che ha toccato tutti i punti della vita associativa della Sezione dando conto dei grandi numeri della solidarietà alpina che anche nel 2022 la Sezione Valdostana è riuscita a mettere in campo a favore della nostra comunità e non solo.

Dopo di che ha preso la parola il Vicepresidente Albert Joseph Betemps che ha letto la relazione del direttore dell’Alpin Valdoten Carlo Gobbo (assente giustificato), il quale ha fatto alcune considerazioni sui “giovani” della Sezione essendo il responsabile sezionale.

Assenti giustificati il responsabile sezionale dello sport, il Vicepresidente Edi Aymonod e con lui anche il Vicepresidente Vicario Bruno Rollandoz impegnati per i campionati nazionali ana di sci alpinismo quindi la relazione del settore sportivo è stata letta dal Vicepresidente Marino Colò.

Per la Fanfara ha preso la parola il Presidente Gianmario Trussardi e per il Coro Sezionale Monte Cervino Stefano Pellegrinotti.

All’ordine del Giorno anche il rinnovo di alcune cariche sezionali. Per acclamazione sono stati rieletti ed eletti i seguenti Alpini:

Marino Colò Vicepresidente di coordinamento della 8-9-10 comunità

Bruno Zanivan Consigliere della 2 comunità

Carlo Gagliardi Consigliere della 4 comunità

Diego Da Ros Consigliere dell’ 8 comunità

Elio Pietropaolo Consigliere della 10 comunità

Sono stati eletti come Delegati all’Assemblea Nazionale

Renzo Maritan, Osvaldo Bethaz, Erik Gorris, Marino Colò, Giuseppe Ruggeri e Mauro Aimo Boot.

La riunione è terminata con l’intervento del Maggiore Karim Bensellam in rappresentanza del Centro Addestramento Alpino che ha voluto rimarcare quanto siano importanti e buoni i rapporti tra gli Alpini in armi e in congedo.

La mattinata si è conclusa con un ottimo aperitivo organizzato dal Gruppo locale di Antey-Saint-André e un buon pranzo cucinato dal Gruppo di Chatillon nella loro splendida sede.