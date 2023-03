Per Fantasy Awards 2023 La miglior location europea è il Bosco del Peuterey

Il Bosco del Peuterey si è aggiudicato il premio come “Best Venue” (miglior location) e CELTICA Valle d’Aosta si è classificata terza nella categoria “Best Festival”. Gli amici di CELTICA Valle d’Aosta e gli amanti del Bosco del Peuterey - Val Veny, ma anche molti ascoltatori esteri che hanno giudicato i video e le immagini del luogo, hanno risposto con entusiasmo alla chiamata al voto e il risultato finale ha decretato un duplice riconoscimento al lavoro svolto in questi 27 anni dagli organizzatori della manifestazione.

CELTICA Valle d’Aosta nella categoria “Best Festival” ha raggiunto il terzo posto classificandosi alle spalle del Festival Mediaval (Germania) e del Fantasy Forest (Regno Unito). Mentre il Bosco del Peuterey in Val Veny - Courmayeur, sede naturale di CELTICA Valle d’Aosta, nella categoria “Best Venue” ha invece superato tutte le altre cinque location candidate: 013 – Tilburg (Paesi Bassi); Goldberg – Selb (Germania); Stadspark Groningen – Groningen (Paesi Bassi); Sudeley Castle – Cheltenham (Regno Unito); Landgoed Keukenhof – Lisse (Paesi Bassi).

Nato nel 2016 per onorare il lavoro svolto da organizzatori, musicisti, fotografi, videomaker, ecc., il CeltCast Fantasy Awards quest’anno ha selezionato eventi e artisti da diversi paesi europei, tra cui Olanda, Belgio, Germania, Regno Unito, Austria, Serbia, Italia.

CELTICA Valle d’Aosta aveva già superato la fase eliminatoria costituita da 20 festival nelle categorie Best Festival per l’organizzazione e il programma e Best Venue per l’ambientazione del Bosco del Peuterey - Val Veny.

La finale si è svolta sabato 4 marzo ad Amstelveen – Amsterdam nel corso di una serata di musica dal vivo, organizzata presso il locale P60