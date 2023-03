GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, CGIL CISL UIL VALLE D'AOSTA IN PIAZZA CHANOUX AD AOSTA MARTEDI' 7 MARZO DALLE ORE 9 ALLE 13

Cgil - Cisl - Uil Valle d’Aosta organizzano per martedì 7 marzo dalle ore 9 alle 13 una raccolta fondi, attraverso la distribuzione di mimose, da devolvere ai terremotati della Siria meridionale e della Turchia.

Un fortissimo terremoto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha colpito i territori della Siria meridionale e della Turchia. Il bilancio è grave. Intere città rase al suolo, decine di migliaia le vittime e centinaia di migliaia le persone sfollate. Una vera e propria crisi umanitaria senza precedenti.

Un territorio già fortemente provato dalla guerra civile, che da anni dilania le popolazioni, si trova oggi a dover affrontare anche questa drammatica realtà.

Sin dalle prime ore successive al sisma, si è messa in moto la macchina internazionale degli aiuti. Molti Paesi, tra cui l’Italia, si sono mobilitati per contribuire ai soccorsi inviando uomini, mezzi, beni essenziali e risorse economiche.

“Sulla linea dei nostri nazionali anche noi vogliamo dare un contributo alle popolazioni che abitano nei luoghi colpiti dal sisma” dicono i segretari generali Cgil, Cisl e Uil Valle d’Aosta Vilma Gaillard, Jean Dondeynaz e Ramira Bizzotto. Per questo motivo abbiamo pensato di dare un segnale importante nella giornata internazionale della donna per dimostrare “vicinanza“ a tutte quelle donne, uomini, bambine e bambini di quei Paesi vittime del sisma. Per esigenze organizzative allestiremo un gazebo con le mimose martedì 7 marzo dalle ore 9 alle 13 in piazza Chanoux.

Durante tutta la mattinata saremo presenti al mercato tra la gente per sensibilizzare cittadine e cittadini rispetto al fenomeno della violenza contro le donne.

Giornata internazionale della donna. Un aiuto concreto per i terremotati