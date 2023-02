"L'Essentiel" la bibbia di Anna Fosson per insegnare ai sindaci Il Cerimoniale

Il servizio Cerimoniale di un Ente Locale ha il compito di curare la rappresentanza ufficiale dell'Amministrazione in tutte le manifestazioni pubbliche e negli incontri ufficiali. Nella quasi totalità degli Enti Locali della nostra Regione, tenuto conto delle ridotte dimensioni, degli organici ristretti e delle limitate risorse economiche disponibili, non è presente un ufficio dedicato al Cerimoniale istituzionale e le risorse umane che se ne occupano svolgono generalmente tale funzione in maniera sporadica e saltuaria.

Il progetto è stato sviluppato dal CELVA in collaborazione con la dott.ssa Anna Fosson: l’opera, con un linguaggio semplice e con l’ausilio di preziosi elementi grafici, racchiude tutte le nozioni essenziali per la corretta organizzazione e gestione di eventi e cerimonie, per la celebrazione di ricorrenze, per l’accoglienza degli ospiti e per tutte le attività di rappresentanza istituzionale che richiedono particolare attenzione all’immagine dell’Ente.

“L’Essentiel”, distribuito oggi ai Sindaci presenti, sarà reso disponibile a tutti gli Enti locali valdostani, affinché gli stessi possano avere un utile strumento per la corretta gestione delle cerimonie e degli incontri istituzionali, oltre che per l’impiego di gonfalone, fascia tricolore e bandiere.