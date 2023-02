Polliotto (Unc) “Nostri sportelli a disposizione per beffati dal Superbonus”

“Il Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, da quando è nato, dal 2010 a oggi, non ha mai ricevuto così tante segnalazioni e richieste non solo di cittadini/condomini ma anche di imprese. Soggetti entrambi alle prese con truffe e beffe legate ai vari epiloghi, decisamente controversi, che si sono susseguiti in materia di Superbonus edilizi dal varo della misura a oggi”. Lo rende noto l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondato e Presidente di Unc Piemonte, in una nota.

“Il Piemonte rischia di perdere risorse importanti in un comparto fondamentale per l’equilibrio economico. In un contesto gravato da crisi continue, pandemia e recessione, il contenzioso legale va assumendo sempre più i contorni di un pasticcio globale i cui costi diventano insostenibili per i consumatori alle prese con budget di sopravvivenza mensile sempre più risicati per via del caro-vita e del caro-bollette”, aggiunge il noto legale.

Che prosegue: “Certo è che la cantierizzazione, a Torino e Provincia, di condomini e unità immobiliari è ferma in più del 70% dei casi: con anche pericoli gravi per la sicurezza: si pensi a tetti incompiuti, a ringhiere dei balconi dissaldate e quindi potenzialmente rischiose, a impalcature in stato di abbandono che diventano mira e preda di malviventi pronti a intrufolarsi agevolmente negli alloggi, oneri per l’occupazione del suolo pubblico e per il noleggio di mezzi e materiali, e via dicendo. Noi di Unc Piemonte siamo a disposizione per fornire tutto il supporto possibile in termini di assistenza legale nel cercare di dirimere e risolvere, per quanto possibile, nodi ormai non più rimandabili, in un’ottica di mediazione concreta fra le istanze di imprese e condomini”.

