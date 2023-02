In BCC Valdostana giovani banchieri crescono

Una presenza di ascolto e stimolo per i giovani, per dare voce ai bisogni e agli interessi della collettività Il ruolo dei giovani, il loro coinvolgimento e il loro apporto di idee rappresentano per BCC Valdostana un momento fondamentale di crescita e in questo contesto, dopo averne promosso la nascita, la Banca di Credito Cooperativo Valdostana è lieta di comunicare che si è concluso l’iter di costituzione della Consulta dei Giovani Soci BCCV.

A gennaio 2023 si è tenuta la prima assemblea generale della Consulta Giovani Soci BCC Valdostana ed è stato eletto il Consiglio Direttivo per il periodo 2022-2025, che è composto come segue:

• Di Francesco Enrico, presidente

• Bisoglio Eleonora, vice-presidente

• Calisti Giulia, segretario

• Manazzale Andrea, responsabile rapporti con la BCC Valdostana

• Munier Beatrice

• Mariano Martina

• Pressendo Andrea

“Le banche di Credito Cooperativo sono palestre di azione e di coinvolgimento, occasioni in cui i giovani possono fare esperienza e pratica di protagonismo responsabile - commentano Davide Adolfo Ferrè, presidente BCCV, e Fabio Bolzoni, direttore generale BCCV - Saranno produttori di idee e attori di realizzazioni. La nostra Consulta dei Giovani avrà il compito di dare voce ai bisogni e agli interessi della collettività, dovrà essere una presenza di ascolto, per stimolare nuove idee e attività sociali sul territorio. Abbiamo apprezzato il loro entusiasmo e la loro dinamicità e siamo sicuri sapranno essere un ottimo anello di congiunzione anche con i gruppi giovanili delle associazioni di categoria del territorio, per costruire insieme e offrire occasioni di comunità, cultura, riflessione e formazione”.

“Si tratta di un gruppo pro attivo i cui membri collaboreranno tra loro e con altri soggetti per creare situazioni, sinergie, strategie e incontri con lo scopo di promuovere i valori della cooperazione sul territorio rivolgendosi in particolare ai giovani – aggiunge il consigliere BCCV con delega alla Consulta Giovani, Simone Lingeri, che ha promosso e seguito da vicino il gruppo giovani soci – Hanno portato un bel lavoro di gruppo, e l’auspicio è che tale gruppo continui a crescere nel tempo, coinvolgendo attraverso le proprie attività tanti altri giovani soci”.

"Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la coesione sociale e il coinvolgimento attivo dei giovani nell'impegno della nostra banca per il territorio - dichiara Enrico Di Francesco, presidente della Consulta Giovani - La Consulta avrà il compito di raccogliere idee e proposte dai giovani soci, fornendo loro una voce attiva nella vita della banca.

Avrà un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche e nell'implementazione di progetti a supporto delle comunità locali. Inoltre, la Consulta rappresenterà un'opportunità unica per i giovani di sviluppare le proprie competenze e di acquisire esperienze professionali preziose”. La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana ha sede in Piazza Arco d’Augusto 10, ad Aosta.

I Giovani Soci della Banca, possono unirsi e partecipare alle attività della Consulta in ogni momento e possono avere maggiori informazioni scrivendo a consultagiovanisocibccv@gmail.com.

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana è apolitica, apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Si pone come finalità associativa quella di promuovere ed attuare attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, nonché l’organizzazione di raccolte fondi e di attività di promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative sanciti dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo e dal Regolamento della BCC Valdostana.

Queste attività possono essere ideate e realizzate dalla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana o semplicemente promosse dalla stessa.

La Consulta Giovani Soci BCC Valdostana aderisce alla rete nazionale dei Gruppi Giovani Soci BCC partecipando alle attività di quest’ultima ed eleggendo due rappresentanti regionali.

Possono richiedere di entrare nella Consulta Giovani Soci BCC Valdostana tutti coloro che: sono soci della BCC Valdostana e sono di età compresa tra i 18 e i 40 anni di età, fino al compimento del quarantunesimo anno di età.