Programma di sviluppo rurale: aiuti per gli investimenti dei giovani agricoltori

Possono presentare domanda i giovani che hanno beneficiato del premio di primo insediamento nell'anno 2022, ai sensi dell’intervento 6.1.1 del PSR, e che non hanno ancora presentato domanda di finanziamento a valere sulla misura 4.1.2. e i beneficiari del premio di primo insediamento dell’anno 2023.

Sono ammissibili ad aiuto gli investimenti materiali e immateriali, realizzati sul territorio regionale, che riguardano l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di fabbricati, l’acquisto di impianti, arredi e attrezzature funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, di programmi informatici e di macchine e attrezzi agricoli, gli interventi di miglioramento della viabilità rurale, la sistemazione e il miglioramento dei terreni agrari, l’impianto di colture poliennali, l'allestimento di impianti refrigeranti per autoveicoli destinati al trasporto dei prodotti, la realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili nei limiti dell’autoconsumo e la costruzione e la sistemazione di canali irrigui.

L’intensità dell’aiuto è pari al 70% della spesa ammessa per le aziende situate in zona ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) e pari al 60% per le altre. L'importo massimo della spesa ammissibile è di 600 mila euro. Gli interventi dovranno essere ultimati e rendicontati entro il 30 giugno 2025.

La disponibilità dei fondi ammonta a 1 milione e 742 mila euro, finanziati dai fondi Next Generation EU (NGEU).

Le domande devono essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro sabato 15 luglio 2023. Per l’abilitazione al SIAN è necessario inviare il modulo di attivazione all’indirizzo di posta elettronica assistenza-sian@regione.vda.it (almeno 20 giorni prima del termine del bando). È possibile avere un supporto per eventuali dubbi nella presentazione delle domande contattando lo Sportello Unico, nella sede dell’Assessorato a Saint-Christophe (telefono: 0165/275357, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì).

Per informazioni sul bando, contattare i referenti della Struttura competente ai numeri 0165/275214 o 275241.