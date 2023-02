"M'illumino di meno", il Castello di Bard aderisce all'iniziativa

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, anche quest'anno il Forte di Bard aderisce alla campagna "M'illumino di meno", promossa da Rai Radio 2.

Nella serata di giovedì 16 febbraio le luci esterne della fortezza verranno spente per ricordare a tutti l'importanza del corretto utilizzo delle risorse energetiche.



"Il Forte di Bard si impegna da sempre per promuovere messaggi volti al rispetto e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse attraverso progetti espositivi e divulgativi - spiega la presidente, Ornella Badery - ed è coinvolto in modo concreto in un piano di miglioramento delle prestazioni energetiche della struttura, attraverso la prossima sostituzione degli impianti di climatizzazione. Inoltre, è in corso la progressiva sostituzione degli infissi lungo il deambulatorio della Piazza d'Armi per migliorare la coibentazione degli spazi e abbattere i relativi costi".