Nus: Incontro informativo su legge regionale Consorterie

Si tratta di un incontro informativo sulla Legge Regionale 1°agosto2022, n.19 (Norme in materia di CONSORTERIE e dialtre forme di DOMINIO COLLETTIVO).

Sarà presente Damien Charrance, rappresentantedell’Associazione Réseau des Consorteries et des BienCommuns de la Vallée d’Aoste. L’Associazione haeffettuato un’indagine esplorativa sui domini collettivi inValle d’Aosta, in attesa dell’avvio per la presentazionedi domande di registrazione al Registro valdostano delleConsorterie e altre forme di dominio collettivo (art.6L.R.19/2022).