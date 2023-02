Congresso Pd: In Valle vince Bonaccini solo 4 voti per Schlein

Bonaccini in testa con oltre il 53 per cento dei voti

Su un totale di 2.801 voti espressi dagli iscritti, di cui 2.787 risultati validi, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si conferma nettamente in testa nella corsa per la segreteria del Pd. A quanto si apprende, Bonaccini ottiene infatti 1.493 (53,57 per cento) contro i 1.014 di Elly Schlein (36,38 per cento), i 191 di Gianni Cuperlo (6,85 per cento) e gli 89 di Paola De Micheli (3,19 per cento). Il voto degli iscritti è iniziato ieri, 3 febbraio, e si concluderà il prossimo 12 febbraio (il 19 febbraio per gli iscritti di Lazio e Lombardia). I primi due classificati si sfideranno alle primarie in programma il 26 febbraio.

VALLE D'AOSTA: Bonaccini 11; Schlein 4; De Micheli 1; Cuperlo 0.

ABRUZZO: Bonaccini 9; Schlein 4; De Micheli 0; Cuperlo 0

BASILICATA: Bonaccini 68; De Micheli 9; Schlein 6; Cuperlo 2.

CAMPANIA: Bonaccini 44; Schlein 1; Cuperlo 1; De Micheli 0.

EMILIA ROMAGNA: Bonaccini 459; Schlein 164; Cuperlo 31; De Micheli 30.

FRIULI VENEZIA GIULIA: Bonaccini 81; Schlein 70; Cuperlo 22; De Micheli 8.

LIGURIA: Schlein 154; Bonaccini 109; Cuperlo 10; De Micheli 2.

LOMBARDIA: Bonaccini 109; Schlein 56; Cuperlo 21; De Micheli 10.

MARCHE: Bonaccini 21; Schlein 7; Cuperlo 6; De Micheli 0.

PIEMONTE: Schlein 91; Bonaccini 84; Cuperlo 30; De Micheli 2.

UMBRIA: Bonaccini 44; Schlein 31; Cuperlo 7; De Micheli 0.

TOSCANA: Bonaccini 353; Schlein 297; Cuperlo 35; De Micheli 9.

TRENTINO ALTO ADIGE: Schlein 34; Cuperlo 15; Bonaccini 11; De Micheli 1.

VENETO: Schlein 92; Bonaccini 83; De Micheli 15; Cuperlo 9. ESTERO Bonaccini 7; Schlein 3; De Micheli 2; Cuperlo 2.

TOTALE: Bonaccini 1493 (53,57%); Schlein 1014 (36,38%); Cuperlo 191 (6,85%); De Micheli 89 (3,19%).

Comincia ad entrare nel vivo il percorso di avvicinamento alle Primarie del Partito democratico. Da queste votazioni emergerà il nome del nuovo segretario del partito attualmente presieduto da Enrico Letta, che dopo l'ultimo risultato elettorale dello scorso settembre aveva annunciato il suo addio alla guida del Nazareno. I quattro candidati sono Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, con i primi due nettamente favoriti secondo i sondaggi.

Da venerdì 3 a domenica 12 febbraio, infatti, gli iscritti al Partito democratico si riuniranno nei circoli locali per discutere le candidature e i programmi e infine per votare i due candidati che si giocheranno la segreteria il prossimo 26 febbraio, quando avranno luogo le votazioni ufficiali. Le uniche eccezioni in tal senso sono rappresentate dalla Lombardia e dal Lazio nei cui circoli si potrà votare fino al 19 febbraio, dato che il 12 e 13 di febbraio si voterà per le regionali.

Una volta completate le votazioni nelle sedi locali del partito, emergeranno i nomi dei due candidati finali. Questi ultimi saranno chiamati a comporre le proprie liste in ciascuna Regione, con data ultima il 22 febbraio.

Domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20, invece, il voto sarà aperto anche ai non iscritti al Pd, a patto che dichiarino di "riconoscersi nella proposta del Partito, di sostenerlo alle elezioni" e accettino di essere registrati nell'"nell'albo pubblico degli elettrici e degli elettori", come da regolamento per le Primarie. I non iscritti dovranno anche pagare due euro per esprimere il proprio voto.