Delegazione Pas incontra il Capo di Gabinetto del Presidente Consiglio dei ministri

In seguito di lettera del Vice Presidente di Pays d’Aoste Souverain Daniela Amato indirizzata al Presidente del Consiglio onorevole Giorgia Meloni riguardante l’applicazione della Zona Franca, una delegazione di PAS composta dal Vice Presidente Daniela Amato e dal responsabile politico Christian Sarteur è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto del Consiglio dei Ministri dott. Gaetano Caputi.

Quest’ultimo si espresso favorevolmente colpito dalla completezza del dossier «Riflessioni e leggi per l’applicazione di un diritto violato: Zone Franche » esposto sinteticamente da Daniela Amato. A domanda sulla « storia della Zona Franca » e attuali giustificazioni tecniche e economiche, Sarteur ha analizzato la situazione attuale entrando nel merito della necessità di avere una fiscalità basata sul «disegno di Livigno»: Zona Franca doganale integrale. Tutto ciò per garantire un costo della vita pari a altre realtà più agevolate dalla realtà morfologica, evitando così lo spopolamento delle montagne con conseguente degrado del territorio e avvilimento della popolazione costretta a emigrare.

Non ultimo, Sarteur ha sottolineato anche l’opportunità di nuovi investimenti in Vallée d’Aoste evitando l’emorragia verso paesi dell’Est e Cina. Nel confronto Sarteur ha evidenziato la sinergia tra Economia e Cultura, quindi la peculiarità linguistica. Il Dottor Caputi ha concluso con un impegno di sentire il Ministro Calderoli e il Ministro Giorgetti per una potenziale applicazione della norma.

RENCONTRE AVEC LE CHEF DE CABINET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES.

Suite à une lettre de la Vice-Présidente de Pays d'Aoste Souverain Daniela Amato adressée au Premier Ministre Hon. Giorgia Meloni concernant l'application de la Zone Franche, une délégation du PAS composée de la Vice-Présidente Daniela Amato et du responsable politique Christian Sarteur a été reçue par le chef de cabinet du Conseil des ministres dr. Gaetano Caputi.

Ce dernier s'est dit bien impressionné par la complétude du dossier « réflexions et lois pour l'application d'un droit violé : Zone Franche » résumé par Daniela Amato. Interrogé sur "l'histoire de la zone franche" et les justifications techniques et économiques actuelles, Sarteur a analysé la situation actuelle, en approfondissant la nécessité d'une taxation basée sur le "design Livigno" : Zone franche intégrale. Tout cela pour garantir un coût de la vie égal à d'autres réalités plus facilitées par la réalité morphologique, évitant ainsi le dépeuplement des montagnes avec pour conséquence la dégradation du territoire et l'avilissement de la population forcée à émigrer.

Enfin, Sarteur a également souligné l'opportunité de nouveaux investissements en Vallée d'Aoste pour éviter l'hémorragie vers les pays de l'Est et la Chine. Dans l’exposition, Sarteur a mis en évidence la synergie entre l'Economie et la Culture, donc la particularité linguistique. Dr. Caputi a conclu en s'engageant à entendre les ministres Calderoli et Giorgetti pour une véritable application de la loi.