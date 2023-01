La Fédération des Coopératives Valdôtaines incontra i vertici Confcooperative

L'incontro, richiesto dal Presidente, Maurizio Gardini, e coordinato dal Presidente della Fédération des Coopératives Valdôtaines, Davide Casola, è stato organizzato per rafforzare la collaborazione tra il mondo della cooperazione valdostana, i consorzi di miglioramento fondiario e Confcooperative.



"E’ stata l’occasione - si legge in una nota - per intensificare il dialogo non solo con il mondo della cooperazione, ma anche con i nostri rappresentanti a Roma, Nicoletta Spelgatti e Franco Manes che hanno espresso la volontà di farsi portavoce delle esigenze del nostro territorio".



Al tavolo dell’incontro al quale erano presenti alcuni rappresentanti del mondo politico ed imprenditoriale, sono stati affrontati diversi temi legati alle problematiche della cooperazione di confine e dei consorzi, sottolineando la necessità di dare una forte voce alle realtà di montagna ed alle loro peculiari esigenze anche tramite la costituzione di cooperative di comunità.