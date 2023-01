Foire de Saint-Ours: Regione e sindacati dei Vigili del fuoco sottoscrivono ipotesi di accordo

La Presidenza della Regione informa che nella giornata di oggi è stato sottoscritto un accordo tra la Regione e i sindacati Fp/Cgil, Cisl/Fp, Savt/Fp e Fiap/Sivder nell’ambito della contrattazione collettiva decentrata in materia di servizi pubblici essenziali per il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco per la giornata di domani 31 gennaio 2023 che consentirà di garantire la presenza del contingente minimo di personale per lo svolgimento della Fiera di Sant’Orso.

“L'intesa è stata raggiunta al termine degli approfondimenti tecnico-giuridici e organizzativi per individuare soluzioni che ci consentano di salvaguardare lo svolgimento, anche domani, della Foire de Saint-Ours per la città di Aosta, per il mondo artigianale valdostano e per l’intera economia valdostana”. Ha commentato il presidente della REgione, Luigi Bertschy.



“Le parti, vista la rilevanza della manifestazione millenaria denominata “Foire de Saint-Ours”, sotto il profilo economico, sociale, culturale e di sicurezza pubblica, in considerazione del notevole afflusso di pubblico previsto per l’occasione, - si legge nel testo dell'intesa - convengono di prevedere che devono essere garantite le prestazioni definite indispensabili, ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare il servizio di vigilanza e di prevenzione antincendi in occasione del predetto evento”.



“L’accordo - spiega il Presidente della Regione, Luigi Bertschy – consentirà di dare continuità alla Foire de Saint-Ours anche per la giornata di domani, nell’interesse degli artigiani, degli operatori economici e di tutta la comunità valdostana. La firma di oggi giunge a conclusione di alcuni giorni di approfondito confronto riguardante sia il Corpo forestale della Valle d’Aosta che il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco per cui ringrazio i sindacati che si sono resi disponibili a sedersi al tavolo. Vista l’importanza dei temi sono già state programmate altre riunioni nelle prossime settimane”.