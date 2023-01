Confidi Centro Nord da 50 anni mette al centro le imprese

Confidi Centro Nord è in grado di offrire direttamente finanziamenti ai soci senza ricorso agli istituti di credito e con tempi di erogazione estremamente rapidi.

I finanziamenti sono riassicurati dal Fondo Centrale di Garanzia e hanno le seguenti caratteristiche:

· natura chirografaria e pertanto non viene richiesta alcuna garanzie ipotecaria

· tasso fisso per tutta la durata dell’operazione e determinato in base al rating (5 fasce di rischio) e alla durata del prestito

· importi compresi fra 20.000 e 50.000 euro, ma con possibilità in futuro di importi anche superiori

· scadenze da 3 fino a 7 anni, comprensivi di eventuale preammortamento. Da oggi l’erogazione diretta di finanziamenti affianca a pieno titolo la tradizionale attività di Confidi: o rilascio di garanzie mutualistiche

- con e senza controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia e/o altri fondi pubblici (legge RAVA 4/2020, fondi Mise ecc.)

- su linee di scoperto di c/c e autoliquidanti (sia a scadenza che a revoca in essere), Factoring, Finanziamenti a m/l termine chirografari, Finanziamenti a m/l termine ipotecari e Leasing: o rilascio di fideiussioni dirette commerciali e finanziarie a garanzia di contributi pubblici, forniture (es. Gestor, Cooperativa gruppo di acquisto), franchising, locazioni, partecipazione gare e appalti; o erogazione di servizi di consulenza alle imprese per individuare le migliori fonti di finanziamento nonché per la gestione delle pratiche con il Fondo Centrale di Garanzia e con fondi regionali o erogazione

- per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta

- di contributi in c/interesse a valere sulla lr 21/2011 (su operazioni di investimento e consolidamento).

Per approfondire le caratteristiche finanziamenti diretti e soprattutto per costruire soluzioni finanziarie personalizzate alle singole esigenze aziendali (anche in termini di pagamento delle commissioni), i collaboratori di Confidi Centro Nord sono a disposizione presso le sedi di Aosta, Firenze e Terni o direttamente presso le imprese.

Confidi Centro Nord nasce il 1° gennaio 2021 a seguito della fusione tra Confidi Valle d’Aosta s.c. e Confidi Centro già oggetto di precedenti aggregazioni:

• per Confidi Valle d’Aosta, tra Confidi Industriali Valle d’Aosta di matrice confindustriale e Confidal s.c. espressione di Adava (Associazione Degli Albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta)

• per Confidi Centro, tra Confidi Imprese Toscane e Fidindustria Umbria s.c. entrambi di matrice confindustriale

L’idea progettuale che ha portato alla nascita di Confidi Centro Nord è stata quella di guardare oltre la dimensione regionale salvaguardando però le specificità dei singoli territori per coniugare obiettivi e metodi caratteristici dell’impresa privata con valori condivisi quali la mutualità e la sostenibilità.

Il percorso intrapreso ha consentito a Confidi Centro Nord di consolidare a livello nazionale e sotto la vigilanza di Banca d’Italia il proprio ruolo di intermediario finanziario ex art. 106, registrando nel 2022 un volume di attività superiore a 190 milioni con un CET 1 Capital Ratio di oltre il 41% in grado di assicurare un ulteriore incremento di operatività in condizioni di assoluta solidità patrimoniale.

Confidi Centro Nord opera in tutta l’Italia Centro settentrionali con sedi ad Aosta, Firenze e Terni onde assicurare un forte radicamento sul territorio, vicino alle imprese e al sistema di relazioni locali che ne hanno sempre rappresentato l’elemento vincente. Attualmente conta oltre 3400 soci fra piccole e medie imprese (prevalentemente appartenenti ai settori manifatturiero, alberghi/ristorazione, costruzione e servizi) e liberi professionisti.

È soggetto garante autorizzato alla certificazione del merito creditizio delle imprese socie in base a quanto disciplinato dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia. Opera, inoltre, in qualità di gestore dei contributi pubblici erogati dal Ministero per lo Sviluppo Economico a valere sui fondi ex Legge di Stabilità 2014 e di fondi della Regione Autonoma Valle d’Aosta a sostegno delle imprese.

Confidi Centro Nord è un operatore solido dal punto di vista patrimoniale ed è un partner competente e professionale in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti e servizi di natura finanziaria in grado di supportare l’imprenditore in tutte le fasi della vita aziendale.

CONFIDI CENTRO NORD Soc. Coop.



Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301

Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345- Fax 055/281615



C.F. 91005400071 – P.I. 01082000074 - R.E.A. AO-65027

Sito: www.confidicentronord.it - E-mail: segreteria@confidicentronord.it

Albo intermediari finanziari art. 106 TUB 19561 - Registro regionale Enti Cooperativi n. A153738

Per il triennio 2021-2022-2023 il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri:

<article class="margin-3-rem-top margin-3-rem-bottom">