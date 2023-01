Giornata della Memoria: cerimonia di consegna delle medaglie d’onore

Alla presenza delle autorità regionali e della Federazione regionale dell’Associazione nazionale ex Internati, saranno consegnate le medaglie ai familiari degli insigniti deceduti: Aldo Colosso; Lorenzo Liscidini; Pasquale Mantova; Michele Perron; Riccardo Roux; Clemente Fortunato Seris.

BERTSCHY: 'OGGI PIÙ CHE MAI NECESSARIO RICORDARE VITTIME DI QUEGLI ANNI TERRIBILI'

"Oggi più che mai è necessario ricordare tutte le vittime di quegli anni terribili, le sofferenze, le storie individuali e familiari che tutte insieme formano la storia della nostra comunità e hanno contribuito alla nostra società libera, democratica e inclusiva". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, intervenuto durante le celebrazioni per il Giorno della Memoria che si sono tenute, questo pomeriggio, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Insieme alla presidente della sezione valdostana dell'Associazione nazionale ex-internati, Elena Landi, ha consegnato le medaglie d'onore ai familiari di sei internati nei campi di concentramento, che sono nel frattempo deceduti.

Nel suo intervento, la presidente Landi (nella foto) ha ricordato tutti i soldati che durante la seconda guerra mondiale sono stati deportati nei campi di concentramento nazisti: "In Italia furono oltre 600.000, di cui più di 1.000 valdostani e molti furono quelli che non fecero ritorno dopo la liberazione del 1945". I sopravvissuti, un volta tornati a casa, "vennero semplicemente ignorati e talvolta considerati traditori e collaborazionisti per il fatto di aver collaborato con la Germania- prosegue Landi-. Per questo fecero sempre fatica a raccontare le angherie subite e la vita di stenti che furono costretti a fare". E conclude: "Possiamo quindi dire che esiste un vuoto nella narrazione e ora che i protagonisti non ci sono più la giornata come quella di oggi è estremamente importante perché rappresenta un tassello nel grande lavoro di ricostruzione storica".

Aldo Colosso, nato a Quincinetto (TO), il 9 marzo 1921, viene catturato dai tedeschi, deportato e internato in Germania nel campo di concentramento Stammlager VI A Hemer in Vestfalia il 10 settembre 1943, liberato e rimpatriato l’8 settembre 1945.

Lorenzo Liscidini, nato a Teglio (SO), il 26 ottobre 1907, catturato a Trieste il 10 settembre 1943, viene deportato in Germania nel campo di concentramento Lager IV D e rimpatriato il 1 agosto 1945.

Pasquale Mantova, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 2 aprile 1922, internato in Jugoslavia dal settembre 1943 a luglio 1945.

Michele Perron, nato a Valtournenche, il 18 ottobre 1919, catturato a Bolzano l’8 settembre 1943, viene deportato a Vienna, poi a Budapest e infine in Germania nel campo di concentramento Stammlager XVII/A, liberato dai Russi e rimpatriato il 30 agosto 1945.

Riccardo Roux, nato a Emarèse, il 18 settembre 1921, catturato e deportato in Germania il 9 settembre 1943 nel campo di concentramento Bezeichnung – M Stammlager XI B dove muore il 17 febbraio 1945.

Clemente Fortunato Seris, nato a Saint-Vincent, l’11 febbraio 1921, catturato a Ugovizza dai tedeschi, viene deportato e internato in Germania nel campo di concentramento Stalag XI B Fallingbostel il 9 settembre 1943, liberato dagli Americani e rimpatriato l’11 aprile 1945.

Alle ore 8.30 alle 12.30, al Théâtre de la Ville di Aosta, si è svolta la proiezione del film, rivolto alle scolaresche, dal titolo “Nuit et Brouillard”. Riflessioni sulla Shoah attraverso il cinema, al quale interverranno la docente presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sylvie Lindeperg, e il Presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, Corrado Binel.