Nella seduta di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, la terza e la quarta Commissione hanno approvato con il voto contrario del gruppo PCP e l'astensione di PlA la relazione conclusiva della petizione "Salviamo il Vallone delle Cime Bianche".

«Concordato sulle premesse del testo, che riassumono l'iter dell'atto e riportano la sintesi delle varie audizioni - dicono le Consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli -, abbiamo ricevuto in Aula la proposta per le conclusioni elaborata dalla maggioranza e, non condividendola, abbiamo proposto una formulazione diversa, sottolineando ancora una volta, che non si sono ottenuti chiarimenti da parte della Regione circa la percorribilità giuridica in ordine alla realizzazione di impianti di risalita nel vallone delle Cime Bianche, ricompreso in un'area Natura 2000. Non è mai infatti mai stato chiarito come si pensi di procedere, tenuto conto dei divieti inderogabili previsti dal DM 17 ottobre 2007, e non è pervenuta alle Commissioni la nota esplicativa dell'Avvocatura promessa il 9 gennaio dal Presidente Lavevaz, dietro nostra espressa richiesta.»

Le Consigliere riportano qui di seguito la conclusione da loro proposta, «di cui nulla si dice nel comunicato ufficiale dei Presidenti Chatrian e Grosjacques e che non è nemmeno stata messa in votazione, a differenza di quanto avvenuto in passato nella trattazione di altre petizioni (cfr relazione conclusiva sull'ospedale).»

Nella riunione tenutasi in data 18 gennaio 2023 le Commissioni III e IV:

- preso atto di quanto è emerso nelle audizioni tenutesi durante le sessioni congiunte delle suddette Commissioni del 29/11/2022, 6/12/2022, 19/12/2022 e 9/1/2023 e sopra riassunto;

- tenuto conto della rilevanza dei temi evidenziati dalla petizione popolare per ciò che riguarda la tutela ambientale, le specificità, l’attrattività turistica e lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati;

- rilevato che sono emerse valutazioni diverse sulla percorribilità giuridica in ordine alla realizzazione di impianti di risalita nel Vallone delle Cime Bianche, ricompreso nell’area Natura 2000 “Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa – IT1204220”

- ritengono che, sulla base di quanto emerso dall'esame della petizione, sia ineludibile per il Consiglio regionale avere chiara in via preliminare ad ogni altra decisione la percorribilità giuridica dell’ipotesi di realizzazione di impianti di risalita nel Vallone delle Cime Bianche.

«Ancora una volta - concludono - si cerca di mettere a tacere chi chiede di rispettare le leggi vigenti e di verificare preliminarmente ciò che si può o non si può fare in base alle stesse.»

PCP