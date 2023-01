Charvensod: Consegnati i buoni del progetto Boudza-té

Si è conclusa alla fine dell’anno scorso la quarta edizione del progetto Boudza-té, che promuove una mobilità sostenibile negli spostamenti che ogni Tsarvensolèntse e Trarvensolèn compie ogni giorno per recarsi a lavoro.

Un progetto sul quale il Comune di Charvensod ha creduto fin da subito e che vuole “premiare” le scelte dei residenti con dei buoni spendibili presso le attività del territorio in base ai chilometri percorsi. I buoni sono stati consegnati giovedì 12 gennaio a 15 tra Tsarvensolèntse e Tsarvensolèn che hanno aderito all’edizione 2022, percorrendo un totale di circa 4.500 km.

“Questa è stata la quarta edizione di Boudza-tè, che tornerà in primavera con delle novità – anticipa Laurent Chuc, vicesindaco del Comune di Charvensod con delega alla sostenibilità. Siamo stati i primi a credere in questo progetto e continuiamo a lavorare per una mobilità sostenibile e, in generale, per la sostenibilità ambientale”.