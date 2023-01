I Vigili del Fuoco del comando di Aosta stanno intervenendo nel comune di Gignod per un incendio canna fumaria.

Sono in corso altri due interventi: a Lilliannes per una tettoia e a Gressan per un incendio a canna fumaria.

La prima partenza del comando di Aosta è stata per un incendio tettoia nel comune di Lilliannes. Sul posto, oltre alla componente professionista dei Vigili del Fuoco anche i volontari del distaccamento locale e il Corpo Foresta della Valle D’Aosta.