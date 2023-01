A che punto è la riforma dello sport?

Un importante appuntamento per il mondo associativo in un momento di grandi cambiamenti che aiuterà a dare una risposta alle tante domande quali: a che punto siamo con la riforma dello sport? a che punto siamo con la riforma del terzo settore?

Il convengo è in programma sabato 28 gennaio 2023 presso la sala conferenze della BCC in Via Garibaldi 3 - Aosta

Organizzato dal C.S.E.N Centro Sportivo educativo nazionale comitato regionale VdA, avrà tra gli obbiettivi l’elaborazione del cambiamento in atto e non arrivare impreparati. sarà un momento importante per chiarire molti aspetti di un settore che riguarda lo sport di base, la socialità e l’integrazione.

La Partecipazione è gratuita per tutte le associazioni previa prenotazione e il programma prevede:

• Ore 08.45 Registrazione Partecipanti

• Ore 09.00 Saluti di Benvenuto da parte del Commissario CSEN Valle d’Aosta Mauro Benedetti

• Saluti da remoto da parte del Presidente Nazionale Prof Francesco Proietti

• Relatori della mattinata saranno il Dott. Piero Paolo Marchiando Commercialista iscritto all’ODCEC di Aosta

• Dott. Alessandro D’aprile Referente Nazionale CSEN Ufficio RUNTS

Per Informazioni e prenotazione contattare la segreteria al numero 3289219974 oppure all’indirizzo email: csenvalledaosta@gmail.com.