Présentation en avant-première du reportage The new world sur l’Emigration Valdôtaine dans le monde

Le reportage a été tourné au mois d’octobre dernier entre New-York et Philadelphie et a mis en lumière des histoires, des lieux et des parcours de vie inédites sur le modèle d’un « road-movie ».

Notamment, le siège historique de la Valdôtaine Mutual Aid Society of New-York (société de secours mutuel) à Manhattan, le cimetière des Valdôtains dans le Queens, la fille du dernier Président de la Société, Doris Berthod mais aussi la fabuleuse ascension sociale de Marino Jeantet, propriétaire d’un important restaurant dans le quartier de Corona (New-York), qui favorisa grâce à son action de « Civic leader » la carrière politique de Mario Cuomo, trois fois gouverneurs de l’Etat de New-York et membre influant du parti démocrate américain dans les années 80. Cette reconstruction historique a été possible grâce notamment à des archives et aux témoignages des descendants de Marino Jeantet.

Tomba dei valdostani nel cimitero di Mount Olivet nel Queens (New-York) con Doris Berthod, figlia dell'ultimo Presidente della Valdôtaine Mutual Aid Society of New-York

Et pour conclure un portrait d’Elisa Zanetti, symbole de la nouvelle génération de migrants, jeune fille de 29 ans qui a quitté Saint-Pierre pour s’établir à Philadelphie.

La production a aussi permis à 4 jeunes Valdôtains de prendre part au reportage après une épreuve de sélection où 57 candidats s’étaient présentés.

Famiglia Jeantet (discendenti di Marino Jeantet) a Nanuet (New-York)

Valentina Pietroni a été, après sa sélection, la narratrice privilégiée du reportage aux USA alors que Alessandro Bionaz et Matteo Raco ont participé à la post-production et Nadège Griseri s’est occupée de la traduction des dialogues de l’anglais vers le français.

La conception, l’écriture et la réalisation du reportage sont de Joseph Péaquin, réalisateur et Président de l’UPF Union de la Presse Francophone – section de la Vallée d’Aoste – sur la base des recherches conduites par Alessandro Celi, Président du Comité des Traditions Valdôtaines, dans le cadre du projet « La Mémoire de l’émigration » avec la participation d’Enrico Tognan, Secrétaire du Comité et de Joseph Péaquin.

Pour la co-production du projet Marco Gheller et Patrick Perrier, respectivement Président et Secrétaire général de la Fondation Chanoux, Michela Ceccarelli, responsable du projet Emigrations 2.0 et Conseillère scientifique de la Fondation Chanoux.

L’entrée à la projection est libre et gratuite.

Ci-dessous veuillez trouver le lien YouTube du Teaser du reportage The new world : https://www.youtube.com/watch?v=sv33rvp2NzM

Da sn. Michela Ceccarelli, Valentina Pietroni, Joseph Péaquin