Salta il concordato con Blue Panorama la compagnia cessa definitivamente l’attività

Dopo la sospensione dell’attività, scattata poco più di un anno fa a causa della crisi del trasporto aereo provocata dalla pandemia, la compagnia aerea ha depositato il ricorso alla procedura di concordato con riserva presso il Tribunale di Milano, allo scopo di preservare il patrimonio e la continuità aziendale. Il giudice ha però rigettato la richiesta, emettendo un decreto di improcedibilità a cui seguirà, probabilmente, la liquidazione giudiziaria (fallimento), con relativa nomina dei curatori: provvedimento che dovrebbe mettere fine all’attività commerciale del vettore.

A questo punto, oltre alla questione del personale dipendente – che ci auguriamo venga affrontata in modo tale da preservare i diritti e le condizioni economiche dei lavoratori – diviene prioritario il problema dei biglietti e dei voucher già venduti o emessi.

I consumatori che ad oggi siano in possesso di questi titoli avranno la facoltà di presentare l’insinuazione al passivo. Invitiamo i cittadini coinvolti a tenersi aggiornati sui nostri siti e sulle pagine presenti sui social network: al momento, purtroppo, non sono ancora note le tempistiche con cui verrà pronunciata la decisione sulla messa in liquidazione.

Restiamo ovviamente a disposizione dei cittadini per informazioni e assistenza attraverso le nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale, nonché con lo sportello SOS Turista, contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 al numero 059.251108 o all’indirizzo mail info@sosvacanze.it.