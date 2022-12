ALLERTA GIALLA PER PRECIPITAZIONI E RISCHIO VALANGHE

Il bollettino di criticità regionale segnala allerta gialla per piogge forti, con rischio idrogeologico su versanti e torrenti e per rischio di medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza.L’emergenza è in vigore dal 22-12-2022 ore 14:00 al 23-12-2022 ore 23.59

VEDI ALLERTA - https://cf.regione.vda.it/allerte_meteo.php?id=4

Il bollettino di criticità evidenzia che le precipitazioni forti possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche.

Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un'elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture.

Sicurezza, informazione e norme di comportamento - Muoviti informato, muoviti sicuro. Scarica la app gratuita JARVIS PUBLIC il sistema di gestione che ti informa in tempo reale su viabilità, interventi sul territorio e eventi di protezione Civile: vai su APP STORE o GOOGLE PLAY - Scarica JARVIS PUBLIC - seleziona Courmayeur

Polizia Locale tel. +39 0165 831334 – Emergenze 112