Lavoro in bosco e divulgazione forestale

L’esposizione, organizzata dalla Struttura Foreste e sentieristica del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale della Regione autonoma Valle d'Aosta nell’ambito del progetto EVOFOREST - finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia 'ALCOTRA' 2014/20 (FESR) - intende far conoscere, attraverso l’esposizione di 20 pannelli fotografici, alcune tecniche di lavoro in bosco e valorizzare la figura del bûcheron. Le immagini ripercorrono momenti dell’attività svolta nei cantieri forestali dimostrativi organizzati nell’ambito del progetto durante l’autunno.

"La gestione sostenibile della risorsa forestale, che ha lo scopo di valorizzare le molteplici funzioni svolte dal nostro patrimonio boschivo, si basa anche sulla corretta esecuzione degli interventi di selvicoltura", spiega l'assessore all'agricoltura, Davide Sapinet.

In tale contesto, è opportuno che la professione del boscaiolo, attraverso un percorso di formazione altamente specializzante, sia diffusa e che ad essa venga riconosciuto il giusto valore. È proprio questo uno degli obiettivi del Progetto europeo EVOFOREST che oggi, attraverso la mostra fotografica, vuole presentare le azioni messe in campo dalla Regione per rilanciare uno dei più antichi mestieri alpini.