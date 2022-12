Due sciatori fuori pista travolti da placca di neve

Aggiornamento:

Conclusi gli interventi su valanga in Valgrisenche e nella Valle del Gran San Bernardo.

Valgrisenche-Arp Vieille: due persone coinvolte dal distacco e portate in Pronto soccorso: un maschio (51 anni) e una femmina (non note le generalità), francesi, in fase diagnostica.

Gran San Bernardo-Pointe di Drone: l'intervento è terminato. Due le persone recuperate dal soccorso svizzero. Non sembrano avere necessità di intervento sanitario.

Courmayeur-Canale Tassotti: il paziente, di nazionalità tedesca, 49 anni), è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, per politrauma.

I fatti

Due interventi del Soccorso Alpino Valdostano in corso, per valanga.

Uno all'Arp Vieille, Valgrisenche. Il distacco si è verificato intorno alle ore 11.40. Sul posto tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf.

L'altro, alle ore 11.50, alla Pointe di Drone, nella Valle del Gran San Bernardo. Interviene anche il Soccorso svizzero.

Questa mattina il SAV e intervenuto anche a Courmayeur per il soccorso a due sciatori freerider coinvolti nel distacco di una placca in zona Canale Tassotti (da Helbronner), quota 3000 mt. uno dei due è stato elitrasportato ed è in Pronto soccorso in fase diagnostica.