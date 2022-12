Congedi parentali: al via le nuove procedure

L’Inps ha attivato le procedure per la presentazione delle domande di:

congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato (fruizione giornaliera e oraria);

per i lavoratori dipendenti del settore privato (fruizione giornaliera e oraria); congedo parentale dei lavoratori iscritti alla gestione separata;

congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente.

Per l’invio della richiesta è possibile rivolgersi presso la nostra sede di Saint Christophe – località Croix Noire, 73.

Non è ancora disponibile, invece, la procedura per la richiesta del congedo parentale dei lavoratori autonomi, l’indennità per maternità a rischio delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità con pagamento diretto.

In attesa degli aggiornamenti informatici, i lavoratori potranno comunque utilizzare i congedi secondo la nuova normativa, per poi regolarizzare la richiesta successivamente.

Congedi parentali: come funzionano

Le richieste dei nuovi congedi parentali possono essere retroattive e cioè riguardare periodi di che vanno dal 13 agosto all’8 novembre 2022. Per i periodi successivi, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del congedo o al massimo il giorno stesso, mentre quelle già inviate dal 13 agosto 2022 saranno ritenute valide senza necessità di presentare una nuova domanda.