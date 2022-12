Gli Alpini di Saint Christophe confermano il Direttivo uscente

Gli Alpini del Gruppo Ana di Saint-Christophe hanno rinnovato massima fiduca al Consiglio Direttivo riconfermandolo in blocco in occasione dell'assemblea che si è svolta all’Autohotel di Saint-Christophe.

Nella mattinata, iniziata con le operazioni di tesseramento, è stata celebrata la Santa Messa officiata da don Don Elio Vittaz; è seguita la deposizione dei fiori al monumento ai caduti e agli alpini che sono andati avanti in quest’ultimo anno.

In seguito si è svolto il tradizionale pranzo all’Autohotel di Saint-Christophe dove era convocata anche l’assemblea generale del Gruppo.

Il Direttivo con la Madrina ed il Sindaco (il primo a sinistra della seconda fila)

Dopo la relazione morale del Capogruppo, Albert Joseph Betemps, incentrata sulle iniziative sviluppate e intraprese durante il periodo di pandemia, è stato rinnovato il direttivo con la conferma in blocco di tutti gli uscenti ed è così composto: Albert Joseph Betemps(presidente); Stefano Menegolo, Roberto Armenghi, Dino Barmasse, Gianluca Giovanardi, Diego Griso, Daniele Maggiori,

Joanne Borre, Paolo Menegolo, Claudio Giachino.

Il Capogruppo rieletto ha ringraziato tutto il direttivo ed il gruppo per il lavoro svolto in questi anni difficili per le nostre comunità; la Madrina Rita Barmasse; il Sindaco Paolo Cheney con tutta l’Amministrazione Comunale per la collaborazione di questi anni; e il parroco Don Elio Vittaz.



Il prossimo appuntamento del Gruppo sarà in occasione del “Rencountro di s-alpen”, la festa estiva in programma la terza settimana di giugno come consuetudine.

Il Capogruppo Albert Joseph Betemps con la madrina Rita Barmasse, il decano del Gruppo Silvio Fruttaz classe 1927 (a destra) e il più giovane del Gruppo, Christophe Betemps, classe 2016