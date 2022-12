Dall’opposizione due emendamenti per lo sviluppo del territorio e la tutela delle famiglie

Il primo emendamento è volto a riproporre, a carattere sperimentale per il triennio 2023-2025, una misura a sostegno della natalità denominata «Naître Valdôtain» con decorrenza 1° gennaio 2023 a favore di ogni nuovo nato. L'emendamento prevede la Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità di erogazione del contributo le cui domande saranno presentate in via telematica, tramite piattaforma dedicata e accessibile dal sito istituzionale della Regione. L'impegno finanziario quantificato per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 è pari a 800mila euro, per uno stanziamento totale di 2,4 milioni di euro.

Il secondo emendamento è finalizzato, invece, ad attivare una misura a carattere sperimentale per la promozione dei distretti del commercio sull’esempio di altre Regioni, al fine di sostenere lo sviluppo di libere aggregazioni di imprese commerciali operanti in un determinato ambito territoriale quale fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio con l’obiettivo di accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano, reagire ai fenomeni di desertificazione delle attività commerciali, nonché sostenere la competitività delle imprese commerciali. I criteri e le modalità di applicazione della misura saranno stabiliti dalla Giunta regionale previo confronto con le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale. La misura prevede uno stanziamento complessivo stimato pari a 450mila euro, di cui 150mila per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

«Con questi emendamenti - spiegano i Capigruppo Andrea Manfrin, Marco Carrel e Pierluigi Marquis - ci poniamo l’obiettivo di contrastare la denatalità e la desertificazione commerciale. Due fenomeni preoccupanti che, insieme alla crisi economica in atto, stanno colpendo duramente la Valle d'Aosta. Se approvato, il bonus «Naître Valdôtain» costituirà un contributo concreto alle famiglie valdostane che desiderano avere un figlio, creando le condizioni favorevoli per un incremento delle nascite. I distretti del commercio rappresentano, invece, una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. Con queste importanti iniziative i gruppi Lega Vallée d’Aoste, Pour l’Autonomie e Forza Italia Valle d’Aosta confermano, ancora una volta, di sapere e voler portare il proprio concreto contributo alle necessità di tutta la comunità valdostana, in un’ottica di sviluppo del territorio e tutela delle famiglie.»