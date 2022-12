Prosegue la marcia espansionistica della Cofruits

Il negozio, di 320 metri quadrati, punta all’eccellenza con la miglior selezione dei prodotti tipicidella Valle d'Aosta: le apprezzate mele dei soci della Cooperativa con i loro trasformati, frutta everdura di stagione a chilometro zero, formaggi e salumi, vini doc e liquori, dolci e farine, artigianato e tanto altro.

“Dopo l’apertura del Forrestore di località Teppe a Quart insieme con Forrestgump Vda 2.0. e incollaborazione con Eteredile - commenta Renzo Bionaz, Presidente della Cooperativa - il nostro prossimo obiettivo è conquistare la clientela dei residenti e dei turisti dell’Alta Valle, in un’ottica di presidio del territorio sempre più capillare.".

Nata nel 1964 come iniziativa di un gruppo di produttori di mele, a oggi Cofruits è cresciuta edevoluta sino a divenire un autentico polo di riferimento per l’enogastronomia valdostana: grazieall’appoggio e all’apporto costanti dei suoi 200 soci, la Cooperativa si impegna quotidianamente nella promozione dei prodotti del territorio in un clima di rispetto e amore per la propria terra.

A sn Renzo Bionaz, pres. Cofruits, con accanto Michel Martinet, sindaco di Gressan