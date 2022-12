Dove trovare le Fontine DOP premiate al Concorso Modon d'Or 2022

L' iniziativa Modon d'Or, organizzata dall'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali in collaborazione con la Chambre Valdôtaine e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, è finalizzata alla valorizzazione del simbolo della Valle d'Aosta attraverso il riconoscimento delle migliori forme di Fontina DOP prodotte in alpeggio nel corso del mese di luglio nell’intento di perseguire sempre maggiori traguardi di eccellenza e qualità.

Con le degustazioni della giuria tecnica, che ha valutato le 50 forme di Fontina DOP iscritte al concorso, sono state selezionate le 10 migliori Fontine, che sono state nuovamente degustate dalla Giuria degli operatori del territorio e da quella di eccellenza per definire, in base al punteggio ottenuto, le tre Fontine DOP classificate Modon d’Or e le sette Médailles d’Or 2022.

La premiazione dei vincitori ha avuto luogo venerdì 2 dicembre 2022 nella Grandze del Castello di Aymavilles.

Ai vincitori del concorso Modon d'Or 2022 è stato assegnato un incentivo quantificato in 1.000 euro per i tre Modon d’Or e 700 euro per le sette Médailles d’Or.

A partire dai primi di dicembre è iniziata anche l'importante attività della Chambre di promo-commercializzazione al pubblico delle Fontine DOP premiate; presso punti vendita specializzati, alberghi e ristoranti valdostani e shop online è possibile trovare le Fontine vincitrici del Modon d'Or e le altre Fontine finaliste del concorso (Médaille d'Or), acquistabili in confezioni natalizie appositamente realizzate oppure al taglio.

«Quello con il Modon d’Or è un appuntamento ormai classico e consolidato – commenta il Presidente della Chambre Roberto Sapia. – Si tratta di un'occasione privilegiata per promuovere una delle più conosciute e apprezzate eccellenze del nostro territorio, valorizzando il lavoro dei nostri imprenditori. Ed è sempre più anche un’importante occasione per favorire il confronto e la collaborazione tra i diversi settori imprenditoriali, in un’ottica di filiera breve, che possa garantire un valore aggiunto ai produttori ma anche a commercianti, ristoratori ed albergatori, che proprio di questa eccellenza possono fare un importante atout per la propria attività.»