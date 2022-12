Potenziati i servizi ferroviari in occasione del Marché Vert Noël di Aosta

Fino al 18 dicembre e dal 6 all’8 gennaio alcune corse dei treni bimodali sono effettuate con il treno in doppia composizione, per garantire 350 posti a sedere: il venerdì è raddoppiato il treno RV 2737 in partenza da Torino alle 17.25; il sabato e la domenica si ha la doppia composizione sulle corse in partenza da Torino alle 9.25 (il sabato RV 2721, la domenica RV 2761) e in partenza da Aosta alle 17.40 (il sabato RV 2736, la domenica RV 2776).

Inoltre, nello stesso periodo alcuni treni della tratta Aosta-Ivrea e viceversa sono prolungati fino a Chivasso, allo scopo di renderli fruibili per l’utenza proveniente dalla direttrice Torino-Milano: il sabato è prolungato fino a Chivasso il treno R 11840 in partenza da Aosta alle 18.04 con arrivo a Chivasso alle 19.55, mentre la domenica il prolungamento interessa quattro treni, tra cui R11803, che partirà da Chivasso alle 10.45 arriva ad Aosta alle 12.27 e R 11806 in partenza da Aosta alle 16.25 con arrivo a Chivasso alle 18.15.

“Si tratta - evidenzia il Presidente della Regione e Assessore ad interim all’Ambiente, Trasporti e Mobilità Sostenibile, Erik Lavevaz – di un primo significativo intervento che viene attuato per migliorare l’offerta trasportistica a supporto del Marché Vert Noël, con particolare attenzione per i week-end in cui si possono prevedere i maggiori afflusso di visitatori. Abbiamo voluto, grazie alla collaborazione con il Regionale, raddoppiare in particolare il treno delle 17.41 della domenica, sul quale si sommano i flussi di rientro dal Marché e quelli degli studenti universitari valdostani che si avviano a trascorrere la settimana presso i loro Atenei. Per il prossimo anno, con i nuovi treni che immetterà in servizio Trenitalia, sarà possibile effettuare eventuali ulteriori potenziamenti del servizio”.