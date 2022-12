Successo dell'Atelier de Noel, Natale a Pont-Saint-Martin. Si replica il 18 dicembre

PONT-SAINT-MARTIN - Come gli anni scorsi, nell’area antistante il municipio resa pedonale appositamente per l’occasione, si è allestito un laboratorio di pittura a cielo aperto, rivolto ai bambini di tutte le età, coinvolti a realizzare i “totem di Natale”, ossia le decorazioni natalizie che nei prossimi giorni invaderanno il paese.

I totem di quest’anno, a tema “l’elfo” andranno ad aggiungersi alle opere già create nelle scorse edizioni dell’Atelier, il Babbo Natale del 2018, la renna del 2019 e il pupazzo di neve del 2021, e verranno collocati presso le vetrine/porte dei negozi di Pont. L’Art.Com.Pont ringrazia i preziosi volontari fondamentali per l’ottima riuscita dell’evento e l’Amministrazione Comunale per la collaborazione prestata, oltre a tutti i bambini che hanno partecipato con il loro consueto entusiasmo.

Il prossimo “appuntamento natalizio” di Art.Com.Pont sarà domenica 18 dicembre, al mattino, con la “Corsa di Babbo Natale”: una corsa (o camminata) non competitiva di 3 km in centro a Pont, finalizzata alla raccolta di fondi da donare a “Missione Sorriso Valle d'Aosta - ODV - Clown Dottori”, organizzata in collaborazione con il Comune di Pont-Saint-Martin e l’ASD Ateltica Pont-Donnas. Inoltre, come gli scorsi anni, anche quest’anno prosegue il progetto di collaborazione tra Art.Com.Pont, Comune di Pont-Saint-Martin e scuole del paese, per la realizzazione di altre decorazioni natalizie che coloreranno il paese, aggiungendosi a quelle delle scorse edizioni.

L’obiettivo dell’associazione è quello di continuare a realizzare delle opere che possano essere “permanenti” ed incrementate di anno in anno per rendere sempre più bello il paese.