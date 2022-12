Partnership tra Confida e Banco Alimentare VdA per la raccolta delle eccedenze

Oggi, presso la sede del Banco Alimentare del Piemonte a Moncalieri (TO) prende il via a livello regionale l’accordo nazionale firmato nei mesi scorsi da CONFIDA – Associazione Italiana Distribuzione Automatica e Fondazione Banco Alimentare. La collaborazione prevede la raccolta e la donazione delle eccedenze alimentari del settore della distribuzione automatica da parte di Banco Alimentare ad enti convenzionati che offrono aiuto a famiglie e persone in difficoltà. Il progetto raggiunge così le ultime tappe della penisola: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria che si impegnano ad adottare un atteggiamento più attento e consapevole al fine di evitare sprechi.

Promotori dell’iniziativa, il Presidente delle Imprese di Gestione di CONFIDA Pio Lunel, il Direttore di CONFIDA Michele Adt, il Delegato delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di CONFIDA Anna Reina e il Banco Alimentare della Valle D’Aosta.

Il settore della distribuzione automatica è comparto in cui l’Italia è leader a livello internazionale. Con oltre 820 mila distributori automatici installati in tutta Italia, il nostro Paese precede la Francia che ne ha 626 mila e la Germania con 611 mila. Il primato dell’Italia riguarda inoltre anche la produzione delle vending machine che sono un prodotto della tecnologia italiana venduto in tutto il mondo.

La Valle d’Aosta conta 6 aziende nel settore localizzate nel capoluogo della regione Aosta.

“Da oggi – commenta Pio Lunel, Presidente delle Imprese di Gestione di CONFIDA – si estende alla Valle d’Aosta, l’accordo stipulato tra Confida e Banco Alimentare durante la fiera di settore Venditalia, con cui le eccedenze alimentari della distribuzione automatica verranno donate a chi ne ha più bisogno. Siamo fieri di poter contribuire a questa raccolta, rendendo il nostro settore sempre più solidale”.

Per la gestione del progetto i Banchi Alimentari regionali saranno infatti collegati con le 11 Delegazioni Territoriali di CONFIDA a cui partecipano tutte le società di gestione della distribuzione automatica iscritte all’associazione.

“Siamo grati di avere la possibilità di attivare questo accordo con Confida, stretto a livello nazionale, anche in Valle d’Aosta. Da inizio anno abbiamo registrato un aumento delle richieste di aiuto alimentare rivolte alle strutture convenzionate con noi”, dichiara Marinella Ciarlo presidente del Banco Alimentare della valle d’Aosta, “Recuperare le eccedenze della distribuzione automatica è una nuova possibilità di approvvigionamento per il nostro Banco Alimentare. Operando in una regione molto piccola con poche fonti cui attingere, il recupero di eccedenze risulta molto difficile. La collaborazione con altri soggetti ci aiuta a raggiungere lo scopo della nostra attività a favore di chi vive in difficoltà.”

CONFIDA

Costituita il 13 luglio del 1979, CONFIDA è, a livello nazionale, l’unica associazione di categoria che rappresenta i diversi comparti merceologici dell'intera filiera della Distribuzione Automatica di alimenti e bevande. Aderisce a Confcommercio - Imprese per l'Italia e, nell'ambito UE, è partner di EVA (European Vending & Coffee Service Association).

Nella foto di repertorio il Banco Alimentare VdA