À partir de jeudi 15 décembre, les usagers peuvent donc choisir et emprunter un paquet-cadeau contenant un roman, un essai, un DVD ou un CD, sélectionnés par le personnel de la Bibliothèque.

Cette année, pour guider les usagers dans leur choix, chaque paquet sera accompagné de la phrase « Imagine… ».

La Bibliothèque propose ses paquets cadeau de Noël par une phrase qui est une invitation à plonger dans des mondes fantastiques, mettant en jeu l’imagination, comme le font les enfants auxquels peu de choses suffisent pour commencer une construction fantastique animée par des aventures.

Chaque paquet représente un ensemble d’occasions précieuses pour découvrir quelque chose de nouveau, pour susciter d’autres idées et réflexions sur des thèmes différents et pour enrichir sa propre culture.

Tout le personnel de la Bibliothèque participe à la conception des paquets surprise, sélectionnant les œuvres en fonction de thèmes, personnages, situations et lieux dans lesquels tout un chacun peut se retrouver plus efficacement, en suivant ses propres préférences littéraires, musicales ou cinématographiques ou en s’en éloignant.

La composition des paquets est ainsi le fruit d’une action collective qui souligne encore une fois que la bibliothèque est un lieu non seulement de connaissance et de développement personnel, mais aussi d’accueil et de partage.

Chaque usager pourra donc choisir son paquet « Imagine… », auquel sont associés quelques mots indicatifs de son contenu. Les thèmes abordés dans chaque paquet sont nombreux et variés : narration, mais aussi art, histoire, philosophie, santé ou voyages et bien d’autres sujets encore.

Une fois leur cadeau choisi, les usagers pourront faire enregistrer leur prêt au guichet. La durée du prêt reste celle prévue par le règlement, soit 30 jours pour les livres et 15 pour les CD ou les DVD. Et comme pour tous les autres documents, la restitution peut être effectuée dans n’importe quelle bibliothèque du Système Bibliothécaire Valdôtain.

Les paquets-cadeaux sont proposés à l’entrée de la section Adultes, jusqu’à épuisement.