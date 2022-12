CESSAZIONE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA NELLA VALDIGNE. PREVISTO L’ARRIVO DI UN NUOVO MEDICO DAL 1° GENNAIO 2023  

L’Azienda USL informa che un medico di famiglia cesserà l’attività dal prossimo 1° dicembre 2022; pertanto, gli assistiti potranno scegliere uno dei medici operanti nell’ambito territoriale n. 1 del Distretto 1 che abbia ancora la possibilità di acquisire nuovi mutuati.



Nonostante la suddetta possibilità, l’Usl si è attivata per reperire un nuovo medico per garantire la massima possibilità di scelta per i cittadini e non impoverire l’area di medici di cure primarie.



Pur in presenza della note difficoltà si è riusciti ad reperire un nuovo medico, che prenderà servizio dal prossimo 1° gennaio 2023.



Per le settimane intercorrenti tra le dimissioni e la presa di servizio del nuovo medico l’Azienda garantirà l’assistenza primaria anche con l’apertura dell’ambulatorio ad accesso diretto presso il poliambulatorio di Morgex che per tutto il mese di dicembre 2022 si svolgerà nelle giornate feriali di martedì (ore 12:00 - 14:00), mercoledì (ore 13:00 – 14:30) e giovedì (ore 13:00 – 14:30).



Si tratta di un ulteriore piccolo passo per contrastare la cosiddetta “desertificazione medica”, fenomeno presente a livello sia nazionale sia europeo e che sfortunatamente colpisce in modo particolare le aree montane come la nostra Regione.



Una semplice sostituzione che una volta rappresentava un passaggio meramente amministrativo, è oggi un’impresa impegnativa, fatta sia dell’utilizzo di tutti gli strumenti incentivanti possibili sia, per quanto possibile, di un’attenta opera di “moral suasion”.

Anche questa sostituzione è un piccolo risultato tangibile dell’impegno preso per risolvere le molte criticità delle cure primarie.