Centenario don Giussani, incontro pubblico del Centro Alfonso Commod

Nell’anno del centenario della nascita di don Luigi Giussani, iniziatore del movimento di Comunione e Liberazione, il centro culturale Alfonso Commod ha organizzato un convegno a lui dedicato. Sarà l'occasione ripercorrere la vita e approfondire la figura, il pensiero e l’opera del sacerdote brianzolo nato a Desio il 15 ottobre 1922 e scomparso il 22 febbraio 2005 a Milano.È giusto ricordare il messaggio di don Giussani perché molti dei suoi principi, dei suoi valori e dei suoi insegnamenti, a partire dalla libertà, dalla centralità dell’uomo e la sussidiarietà.

Il convegno di martedì 29 novembre, inizio ore 21 salone Regionaledi non vuole essere una semplice commemorazione di don Giussani, ma piuttosto una testimonianza di come il suo carisma sia vivo, presente e operante oggi, per la sua capacità di incontro, di fascino e di proposta di un cammino umano in cui la ragione, la libertà e il cuore dell’uomo sono sempre chiamati in causa e provocati nel rapporto con tutta la realtà.

Oggi il movimento conta oltre centomila aderenti ed è presente in 90 paesi del mondo. Dalla proposta di Giussani sono nate inoltre moltissime opere educative e sociali, tra le quali il Meeting di Rimini, il Banco Alimentare, Avsi, il Banco Farma - ceutico e molte scuole che in varie parti del mondo si ispirano al suo metodo educativo.