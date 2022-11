Valpelline: In vendita l’albergo Le lièvre amoureux

Sul 2022, è stato deciso un intervento sull’acquedotto delle frazioni alte del paese, del valore di 70mila euro, compensato da un contributo del Bim in considerazione del fatto che si tratta di un intervento di emergenza. Sono poi inseriti i 40mila euro di finanziamento per l’informatizzazione con fondi del Pnrr. Il Comune intende dotarsi di una centrale telefonica in cloud per il Municipio e le Scuole.

Sul Bilancio 2023 è stata invece prevista l’alienazione dell’albergo Le lièvre amoureux. È stata recepita la perizia che lo valuta 980mila euro e si prevede che il bando possa essere pubblicato a metà gennaio 2023. L’albergo è di proprietà comunale è attualmente affidato in gestione.

La scelta di cedere la struttura è motivata dalla volontà di stimolare investitori privati a intervenire sull’immobile, per accrescere l’offerta turistica. Se la vendita andrà a buon fine, finanzierà interventi sull’area sportiva dell’envers e la messa in sicurezza (per mezzo della costruzione del marciapiede) lungo il tratto di Strada regionale che attraversa il borgo.